Agree Realty Aktie
WKN: 890700 / ISIN: US0084921008
|
22.10.2025 01:28:39
Agree Realty Corp. Q3 Profit Climbs, But Misses Estimates
(RTTNews) - Agree Realty Corp. (ADC) released earnings for its third quarter that Increased, from last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $50.26 million, or $0.45 per share. This compares with $42.52 million, or $0.42 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.47 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 18.7% to $183.22 million from $154.33 million last year.
Agree Realty Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.26 Mln. vs. $42.52 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.42 last year. -Revenue: $183.22 Mln vs. $154.33 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agree Realty Corp.mehr Nachrichten
|
20.10.25
|Ausblick: Agree Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Agree Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Agree Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.07.25