Aguila Copper legte Quartalsergebnis vor

Aguila Copper ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aguila Copper die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Aguila Copper vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at