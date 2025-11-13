|
Ahjikan legte Quartalsergebnis vor
Ahjikan gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 58,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,92 Milliarden JPY umgesetzt.
