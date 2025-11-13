Ahresty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ahresty ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ahresty die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -127,580 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Ahresty mit einem Umsatz von insgesamt 39,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,55 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at