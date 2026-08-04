People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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04.08.2026 11:39:00
AI displacement in the workplace is increasing - and affecting young people most
AI disruption is adding 15 basis points to the unemployment rate at present, says Morgan StanleyWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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