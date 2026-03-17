Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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17.03.2026 01:08:32
AI firm Anthropic seeks weapons expert to stop users from 'misuse'
The artificial intelligence firm says it wants to prevent "catastrophic misuse" of its systems.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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