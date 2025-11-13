AIFUL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AIFUL präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 312,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 358,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at