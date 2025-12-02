Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

Qualitätsproblem 02.12.2025 13:44:40

Airbus-Aktie fällt: A320-Mängel bremsen Airbus - Analyse zu Dezember-Ausblick läuft

Der Flugzeugbauer Airbus bewertet derzeit die Auswirkungen eines neu entdeckten Qualitätsproblems am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen auf die geplanten Auslieferungen im Dezember.

Das Problem habe bereits zu "schwachen" Auslieferungen im November geführt, wie CEO Guillaume Faury der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Airbus habe einen "eher schwachen November" verzeichnet, da einige Flugzeuge nach der Fertigstellung nicht ausgeliefert wurden, sagte Faury der Agentur. Airbus werde im Laufe des Tages Telefonkonferenzen abhalten, um die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern.

Der Konzern hat seine Auslieferungszahlen für November noch nicht veröffentlicht. Bis Ende Oktober hat der Herstellern 585 Flugzeuge an Kunden übergeben und strebt für das gesamte Jahr bislang etwa 820 Auslieferungen an.

Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,85 Prozent auf 189,02 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Airbus-Aktie zieht auf Rekordhoch an: Airbus hält Prognose stabil - Gewinnsprung überzeugt

Bildquelle: Dr_Flash / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!
