Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Qualitätsproblem
|
02.12.2025 13:44:40
Airbus-Aktie fällt: A320-Mängel bremsen Airbus - Analyse zu Dezember-Ausblick läuft
Das Problem habe bereits zu "schwachen" Auslieferungen im November geführt, wie CEO Guillaume Faury der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Airbus habe einen "eher schwachen November" verzeichnet, da einige Flugzeuge nach der Fertigstellung nicht ausgeliefert wurden, sagte Faury der Agentur. Airbus werde im Laufe des Tages Telefonkonferenzen abhalten, um die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern.
Der Konzern hat seine Auslieferungszahlen für November noch nicht veröffentlicht. Bis Ende Oktober hat der Herstellern 585 Flugzeuge an Kunden übergeben und strebt für das gesamte Jahr bislang etwa 820 Auslieferungen an.
Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,85 Prozent auf 189,02 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Dr_Flash / Shutterstock.com
