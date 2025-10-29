Airbus bestätigt nach Wachstum im 3. Quartal die Prognose

DOW JONES--Airbus hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Die Jahresprognose, die für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht stellt und inzwischen auch alle derzeit geltenden Zölle berücksichtigt, bestätigte der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern.

In den Zahlen spiegele sich auch eine solide Leistung in den Geschäftsbereichen Defence and Space sowie Helicopters wider, sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung. Bei Verkehrsflugzeugen gebe es einen Rückstau, doch der Konzern baue seine Kapazitäten weiter aus, um den Produktionshochlauf zu unterstützen.

In den drei Monaten von Juli bis September steigerte Airbus den Umsatz um 14 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) stieg um 38 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag mit 1,12 Millionen bzw. 1,41 Euro je Aktie jeweils um 14 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 17,4 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 1,76 Milliarden und einem Nettogewinn von 1,25 Milliarden bzw. 1,60 Euro pro Aktie gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2025 strebt Airbus weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 (Vorjahr 5,35) Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen - dank der Flugzeugauslieferungen, die im Schlussquartal noch erwartet werden. Denn nach neun Monaten war dieser Cashflow noch negativ, er belief sich auf minus 914 Millionen Euro. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. In den ersten neun Monaten wurden davon 507 Maschinen übergeben. Die Prognose beinhaltet neben den Zöllen auch die Auswirkungen der Integration von Werken des Zulieferers Spirit AeroSystems, die Airbus bis zum Jahresende übernehmen will.

October 29, 2025 13:15 ET (17:15 GMT)