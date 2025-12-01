Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|
01.12.2025 14:17:39
Airbus entdeckt Qualitätsmangel bei A320-Rumpfverkleidung - Agentur
DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat einem Agenturbericht zufolge nach dem Softwareproblem bei bereits ausgelieferten A320-Flugzeugen mit Qualitätsmängeln in der Produktion zu kämpfen. Diesmal gehe es um mangelhafte Rumpfteile bei mehreren Dutzend A320-Maschinen, die sich noch in Produktion befänden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Branchenkreise. Das Problem verzögere einige Flugzeugauslieferungen. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass auch bereits ausgelieferte Maschinen betroffen seien. Airbus äußerte sich zunächst nicht dazu.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 08:17 ET (13:17 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Shmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.