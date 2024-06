Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Deutsche Bank AG senkt Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf Hold

Deutsche Bank Research hat Airbus nach einer "überraschenden Gewinnwarnung" von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 186 auf 155 Euro gesenkt. Analyst Christophe Menard kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen fortgesetzter Lieferkettenprobleme seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den freien Barmittelzufluss des Flugzeugbauers bis 2026 um 13 bis 20 Prozent. Zudem monierte er, dass sich das Geschäft von Space Systems nach einem bereits schwierigen Jahr 2023 weiterhin unterdurchschnittlich entwickelt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:16 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,7 Prozent auf 135,94 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,02 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 148 157 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 1,3 Prozent zurück. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht.

