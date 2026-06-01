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01.06.2026 06:31:29
Aishwarya Technologies Telecom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aishwarya Technologies Telecom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 INR, nach 0,180 INR im Vorjahresvergleich.
Aishwarya Technologies Telecom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,270 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 323,89 Millionen INR gegenüber 192,83 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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