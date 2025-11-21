AiXin Life International präsentierte Quartalsergebnisse

AiXin Life International gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AiXin Life International ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at