AJIS präsentierte Quartalsergebnisse

AJIS präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 76,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AJIS 29,66 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 9,30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at