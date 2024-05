AKTIE IM FOKUS: Aroundtown im schwachen Sektorumfeld unter Druck - Zahlen okay

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aroundtown (Aroundtown SA) sind am Mittwoch in einem insgesamt schwachen Sektorumfeld unter Druck geraten. Die Resultate, für die das Unternehmen in ersten Reaktionen keine Kritik einstecken musste, prägten das Bild weniger stark.

Für den Kurs ging es um 4,2 Prozent auf 2,10 Euro bergab bis knapp unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Die Aktien der deutschen Wettbewerber Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) und LEG (LEG Immobilien) büßten bis zu zwei Prozent ein.

Immobilienaktien stehen wegen Zahlen zu den Verbraucherpreisen in Deutschland auf dem Prüfstand. Diese sind auch wichtig für den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Immobilienwerte reagieren üblicherweise auf Inflations- und Zinssorgen besonders sensibel wegen ihres hohen Kreditbedarfs.

Der Quartalsbericht von Aroundtown dürfte nur geringen Einfluss auf den Kursverlauf haben, schrieb der Goldman-Analyst Jonathan Kownator in einer ersten Reaktion./tih/jha/