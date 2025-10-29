AKTIE IM FOKUS: Optimistischere Jahresziele katapultieren GSK nach oben

LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Anhebung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von GSK (GlaxoSmithKline) beflügelt. Ihr Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent auf 1.704 Pence hoch und sind damit zurück auf dem höchsten Stand fast eineinhalb Jahren. Analysten wie etwa Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan lobten die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr.

Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown hob das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor, wobei "das aufstrebende Krebs-Portfolio mit 39 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet" habe. Er erinnerte in seinem Kommentar zudem daran, dass es der letzte Geschäftsbericht der Vorstandschefin Emma Walmsley sei, die nach acht Jahren an der Spitze das Zepter an Luke Miels übergeben wird./ck/mis