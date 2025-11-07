07.11.2025 09:32:39

AKTIE IM FOKUS: Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von KRONES haben sich am Freitag nach der Vorlage von Quartalszahlen zunächst um fast 11 Prozent erholt. Im Bereich mehrerer langfristiger Kurs-Durchschnittslinien verloren sie dann allerdings an Schwung. Diese Linien gelten bei Börsianern als Gradmesser für den Trend der Aktien und können auch für Widerstand sorgen. Aktuell liegen Krones-Papiere noch gut 6 Prozent im Plus.

Von Analysten erhielt der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in ersten Reaktionen Lob für das dritte Quartal. Krones habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb etwa Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies.

Tags zuvor hatten Krones für 2025 zeitweise wieder knapp ins Minus gedreht./ag/mis

