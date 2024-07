Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet BMW-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Autobauer halte es gewissermaßen mit der Eishockey-Legende Wayne Gretzky, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser habe einst gesagt, er gehe auf dem Eis nicht dahin, wo der Puck einmal gewesen sei, sondern dorthin, wo er erst noch hinkomme. Das passe gut zu BMW und vor allem zu deren Strategie für Elektroautos, so Reitmann.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:51 Uhr 0,3 Prozent auf 88,62 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 46,69 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 174 497 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 6,6 Prozent. Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

