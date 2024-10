Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Absatzrückgang, die Kosteninflation in der Lieferkette sowie die höheren Abschreibungen wegen der Einführung neuer Modelle dürften zwar die Profitabilität des Sportwagenbauers belastet haben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein höherer Absatz im letzten Jahresviertel sollte aber zu einer besseren Abdeckung der Fixkosten und damit wieder zu einer höheren Profitabilität führen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Porsche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 70,10 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 21,26 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 355 954 Porsche-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 9,5 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 12:21 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.