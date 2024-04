Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor der Berichtssaison der globalen Automobilhersteller von 87 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für die von ihm beobachteten Werte sei die Stimmung allgemein positiv, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preise hielten sich, und es gebe nach der Corona-Pandemie immer noch einen Nachholbedarf. Indes hofft der Experte, dass sich das schwächelnde Geschäft mit Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres etwas normalisiert. Das gelte insbesondere für Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis und Ferrari.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 74,86 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 457 034 Stück. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2024 um 19,7 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 19:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.