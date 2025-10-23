|
23.10.2025 09:04:39
Aktien Asien: Japanische Börse leidet unter Verlusten der Technologiewerte
TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Mäßige Vorgaben der Wall Street bremsten die Kurse. Hinzu kam der weiter ungeklärte Handelsstreit zwischen China und den USA.
Spuren hinterließ die Schwäche der US-Technologiewerte in Japan. Hier standen Aktien von Disco Corp und SoftBank unter Druck. Der japanischen Nikkei 225 schloss 1,35 Prozent tiefer mit 48.641,61 Punkten und zollte damit der jüngsten Rekordjagd Tribut.
Die technologielastige Börse Südkoreas lag ebenfalls im Minus. Die Notenbank des Landes hatte die Zinsen unverändert gelassen und damit den Erwartungen entsprochen. Etwas besser hielt sich der weniger technologieorientierte australische Markt. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) endete kaum verändert.
Gewinne gab es an den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index(Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 0,86 Prozent auf 26.001 Punkte zu und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen kletterte um 0,20 Prozent. Unter Druck standen die Aktien von Pop Mart International Group. Sorgen über die längerfristigen Umsatzaussichten des Spielzeugherstellers belasteten./mf/jha/
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag ohne große Ausschläge erwartet. Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zurückhalten. Die Börsen in Fernost notieren am Donnerstag im Minus.