ATX im Plus -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag stärker. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Donnerstag moderate Gewinne.

Der ATX notierte am Vormittag knapp im Plus und kann seine Gewinne im Verlauf etwas ausbauen.

Weiter achten die Märkte überwiegend auf die Berichtssaison und damit Einzelunternehmen. Derweil will die Trump-Administration den Handelskrieg mit China verschärfen mit Beschränkungen von softwaregestützten Exporten nach China. "Wenn die Rechnung mit Microsoft Word geschrieben wurde, kann man das auf wirklich alle Güter beziehen", kommentiert ein Händler lakonisch.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die US-Regierung verhängte am Mittwochabend neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen und trieb damit den Ölpreis wegen Sorgen vor Lieferengpässen etwas nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,21 Prozent höher bei 24.202,78 Punkten und dreht anschließend ins Minus.

"Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der DAX möglichst halten sollte.

In den Fokus der Anleger rückt auf Unternehmensseite SAP. Das Unternehmen wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Allerdings habe das Management in einer Telefonkonferenz positive Signale für die Produkt-Pipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb Analyst Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Nach den Gewinnen vom Vortag gab der Dow Jones zur Wochenmitte schlussendlich um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte ab.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor bis Handelsschluss 0,93 Prozent auf 22.740,40 Zähler.

Am Mittwoch ging es für die US-Indizes gen Süden. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte.

Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

ASIEN

Am Donnerstag präsentierten sich die Börsen in Asien uneins.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,35 Prozent auf 48.641,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen 0,22 Prozent auf 3.922,41 Punkte.

In Hongkong notierte der Hang Seng letztlich 0,72 Prozent höher bei 25.967,98 Zählern.

Belastend wirkten die seitens der USA wieder verschärften Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge als Reaktion auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen für Seltene Erden einen Plan zur Beschränkung einer breiten Palette von softwaregestützten Exporten nach China, darunter Laptops, Düsentriebwerke und andere Hightech-Produkte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Maßnahmen aber noch in der Diskussion und könnten zunächst nur als Druckmittel angekündigt werden.

Die USA haben daneben neue Sanktionen gegen russische Ölkonzerne beschlossen. In Reaktion darauf verteuern sich die Ölpreise kräftig.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX