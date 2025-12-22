Nikkei 225

50 402,39
895,18
1,81 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
22.12.2025 08:34:38

Aktien Asien: Kräftiges Plus zu Beginn der Weihnachtswoche

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Montag zu Beginn der Weihnachtswoche deutlich zugelegt. Investoren setzten nach der Freitagsrally am New Yorker Aktienmarkt auf einen starken Jahresausklang auch in Asien, hieß es am Markt.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende um 1,8 Prozent auf 50.402 Punkte. Auf Jahressicht liegt der Nikkei 225 mit mehr als einem Viertel im Plus.

Auch in China und Hongkong gab es am Montag Gewinne. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund ein Prozent auf 4.612 Punkte zu. Das Jahresplus liegt derzeit bei rund 15 Prozent.

Moderaten Zuwachs verbuchte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong beim Stand von 25.745 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Index allerdings rund 28 Prozent zu und damit mehr als der Nikkei 225 und CSI 300.

Nach oben um 0,9 Prozent ging es zudem für den australischen Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) - und zwar auf rund 8.700 Punkte./ajx/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 50 402,39 1,81%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Montag mit kleinem Plus erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich zum Wochenstart leichte Gewinne an, während der deutsche Leitindex wenig bewegt erwartet wird. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen