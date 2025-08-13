Nikkei 225

43 274,67
556,50
1,30 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
13.08.2025 09:01:38

Aktien Asien: Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Sie folgten damit den starken US-Vorgaben. Dort hatten der NASDAQ 100 und der S&P 500 Rekorde verzeichnet. Zinshoffnungen hatten die Kurse beflügelt.

Der Leitindex Nikkei 225 erreichte ein weiteres Rekordhoch und schloss mit 43.274,67 Punkten 1,3 Prozent im Plus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer weiterhin guten Stimmung am Markt. Daran hätten auch negative Signale vom Anleihemarkt nichts geändert. So sei die Nachfrage bei einer Auktion fünfjähriger Staatspapiere schwach ausgefallen, was die Renditen entsprechender Anleihen nach oben getrieben habe. Hintergrund seien etwas höher als erwartete Erzeugerpreise gewesen.

Auch die chinesischen Börsen zogen an. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,7 auf 4.171 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um mehr als zwei Prozent auf 25.543 Punkte anzog.

Am australischen Markt ging es dagegen leicht nach unten. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,6 Prozent auf 8.827,10 Punkte. Die Zinssenkung am Vortag wirkte damit nicht weiter nach. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies auf die Aussagen der australischen Notenbank zur wirtschaftlichen Entwicklung. "Wegen der anhaltend schwachen Produktivität rechnet sie mit einem geringeren Wachstum", so Stephan./mf/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 43 274,67 1,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stärker -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei erstmals über 43.000er Marke
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch voraussichtlich zu. Die asiatischen Börsen weisen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen