Aktien Asien/Pazifik: Rekorde an den US-Börsen stützen die Kurse

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte sind am Dienstag von den Rekorden an den US-Börsen etwas gestützt worden. Besonders gefragt waren im Kielwasser der amerikanischen Tech-Stärke die Titel von Halbleiterunternehmen sowie von Zulieferern des US-Elektroautobauers Tesla. Am Montag hatten sowohl der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 als auch der marktbreite S&P 500 erneut Bestmarken aufgestellt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 erholte sich um 1 Prozent auf 38 482,11 Punkte. Er hatte am Vortag deutlich darunter gelitten, dass Notenbankchef Kazuo Ueda eine Zinserhöhung im Juli als möglich bezeichnet und substanziell geringere Anleihenkäufe signalisiert hatte.

Für den zu Wochenbeginn schwächelnden CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es am Dienstag um 0,2 Prozent auf 3542,70 Punkte hoch. Im Fokus der Anleger stand auch der mögliche Handelskonflikt mit der EU, nachdem Peking auf die angedrohten Zölle für chinesische Elektroautos mit der Ankündigung einer Antidumping-Untersuchung gegen Importprodukte aus der Europäischen Union reagiert hatte. Die Ermittlung richtet sich gegen eingeführtes Schweinefleisch und Nebenprodukte, wie das Handelsministerium mitteilte.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,2 Prozent auf 17 895,58 Punkte. Dass der Marktplatz mit seiner jahrzehntelangen Praxis bricht, während der Taifunsaison im September den Handel zeitweise zu unterbrechen, stieß bei Analysten zwar auf Beifall. Den Kursen half die Nachricht aber wenig.

Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) in Sydney schloss mit einem Plus von 1 Prozent auf 7778,10 Punkte. Zuvor hatte die australische Notenbank den Leitzins auf dem höchsten Niveau seit 12 Jahren belassen und signalisiert, dass auch eine weitere Anhebung in Zukunft nicht ausgeschlossen sei./gl/mis