Aktien Asien: Verluste

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Mittwoch geöffneten asiatischen Aktienmärkte sind tiefer aus dem Handel gegangen. In Sydney gab der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) um 0,03 Prozent auf 8.714,31 Punkte nach. Das Jahresplus liegt bei knapp sieben Prozent.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor am Mittwoch 0,87 Prozent auf 25.630,54 Punkte. 2025 hat er aber um knapp 28 Prozent zugelegt. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel um 0,46 Prozent auf 4.629,94 Punkte. Die Börse in Tokio hatte bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025./he