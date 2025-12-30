EURO STOXX 50

5 796,70
44,99
0,78 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
30.12.2025 12:13:38

Aktien Europa: Gewinne - EuroStoxx mit Kurs auf Jahreshoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone notierte am Mittag mit 5.780,29 Punkten 0,5 Prozent höher. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch verzeichnet.

Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische Leitindex FTSE 100 lag mit 9.903,21 Zählern 0,37 Prozent höher. Der Schweizer SMI tendierte 0,1 Prozent höher mit 13.252,05 Punkten. Hier bremste die mäßige Entwicklung defensiver Schwergewichte wie Nestle (Nestlé) und Novartis.

Am Abend steht noch das Protokoll der US-Notenbank an. Dieses könnte den Takt für den Beginn des neuen Handelsjahres vorgeben. "Das Protokoll wird einen spannenden Blick hinter die Kulissen erlauben", so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Meinungen innerhalb der Fed gehen weit auseinander - jede zusätzliche Information ist daher Gold wert, weil sie Anlegern hilft, den Zinskurs für das kommende Jahr besser auszutarieren."

Rohstoffaktien waren stärkster Sektor. Auch Bankaktien waren gefragt. Der Sektor knüpfte damit an die Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn an, die rund 70 Prozent Gewinn gebracht hatte.

Auf der anderen Seite wurden Werte verkauft, die sich im laufenden Jahr mäßig entwickelt hatten. So gaben die Aktien der Nahrungs- und Getränkehersteller leicht nach. Unter dem Strich hat sich der Sektor seit Jahresbeginn damit kaum verändert.

Auch der Pharma- und der Immobiliensektor hinkten hinterher. Beide hatten seit Jahresbeginn auf der Stelle getreten beziehungsweise nur überschaubare Gewinne verzeichnet - ebenso wie die Autowerte, die trotz stärkerer Schwankungen unter dem Strich nicht vom Fleck gekommen waren./mf/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 794,96 0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ebenfalls fester. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen