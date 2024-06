Aktien Europa: Leichte Verluste - Industriewerte unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag etwas nachgegeben. Mäßige Vorgaben der Wall Street belasteten ebenso wie der Einbruch der Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Aktie. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Dienstagmittag 0,44 Prozent auf 4929,15 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es zuletzt um 0,52 Prozent auf 7658,10 Zähler nach unten. Der britische FTSE 100 hielt sich mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 8270,09 Punkte etwas besser.

Das Geschäft wurde angesichts des näher rückenden Endes des ersten Halbjahres von Umschichtungen bestimmt, wie Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades anmerkte. Daher sei es in einigen Sektoren zu Gewinnmitnahmen gekommen, während andere Branchen zulegten. "Die Aktien der Old Economy sind gefragt, während die Technologieaktien, die im Hype um das Thema Künstliche Intelligenz in den vergangenen Monaten gestiegen waren, Federn lassen müssen", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an.

Stärkster Verlierer waren jedoch die Industriewerte. Hier schlugen die Verluste der Airbus-Aktie durch. Anhaltende Lieferprobleme bei dringend benötigten Bauteilen und eine Abschreibung in der Raumfahrtsparte hatten die Jahresziele des weltgrößten Flugzeugbauer durchkreuzt. Daher musste der Boeing-Konkurrent seine Prognosen 2024 senken. Die Aktie fiel um über zehn Prozent. Auch andere Werte der Flugzeugbranche wie SAFRAN und Rolls-Royce büßten deutlich ein.

Besser hielten sich die Ölwerte. Hier gewannen Eni nach einer Anhebung von "Neutral" auf "Buy" durch Redburn 0,8 Prozent. Deutlich stärker ging es jedoch mit einem kleineren Wert aus dem Bereich Erneuerbare Energien nach oben. Die Aktien von Meyer Burger sprangen am Schweizer Markt um 34 Prozent nach oben. Grund dafür waren laut Händlern die Fortschritte bei der Verlagerung des Kerngeschäfts in die USA./mf/jha/