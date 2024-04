Aktien Europa Schluss: Berichtssaison bringt Erholungsrally - FTSE-Rekord

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag schwungvoll an ihre Vortagserholung angeknüpft. Sie profitierten dabei von starken Quartalsberichten einiger europäischer Schwergewichte sowie der Tatsache, dass Anleger an den US-Börsen mutiger für die dort anstehenden Zahlenvorlagen großer Technologiekonzerne wurden.

Der EuroStoxx 50 baute seine Gewinne im Tagesverlauf aus, als auch in New York die Kurse weiter stiegen und ging schließlich 1,44 Prozent höher bei 5008,17 Punkten über die Ziellinie. Er übersprang damit wieder die 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Nach etwa einer Woche kehrte er auch über die 5000-Punkte-Marke zurück.

Der französische CAC 40 legte um 0,81 Prozent auf 8105,78 Zählern zu. Der britische FTSE 100 schaffte zwischenzeitlich das letzte Stück zu einem Rekordhoch, an dem er am Vortag knapp vorbei geschlittert war. Nach der besonders deutlichen Montagsrally kam der britische Leitindex aber nur noch auf ein Plus von 0,26 Prozent auf 8044,81 Punkte./tih/he