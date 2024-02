Aktien Europa Schluss: Etwas schwächer - Fed-Dämpfer gut weggesteckt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Die Stimmung war insgesamt aber nur leicht angeschlagen. Zwar belasteten einige enttäuschende Quartalsberichte europäischer Großkonzerne und die von der US-Notenbank am Vorabend zerschlagene Hoffnung auf eine Zinswende bereits im März. Da die US-Börsen nach Verlusten am Mittwoch nun aber bereits wieder auf Erholungskurs gingen, stützte.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,21 Prozent tiefer auf 4638,60 Punkte. Der französische CAC 40 verlor 0,89 Prozent auf 7588,75 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,11 Prozent auf 7622,16 Zähler abwärts./ck/he