EURO STOXX 50

5 787,29
-0,02
0,00 %
12.11.2025 17:59:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erklimmt Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets könnte der "Startschuss für die Jahresendrally" an den Börsen gefallen sein - pünktlich zum saisonalen Start Mitte November. Der Boden für weiter steigende Kurse sei rund um den Globus bereitet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 knüpfte zur Wochenmitte mit einem Anstieg um 1,08 Prozent auf 5.787,31 Punkte an seine Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage an. Er verbuchte nach einer zweiwöchigen Pause wieder ein Rekordhoch, das jetzt in der Spitze knapp über der 5.800-Punkte-Marke liegt.

Außerhalb der Eurozone stieg der schweizerische SMI um 0,72 Prozent auf 12.793,74 Punkte, was dem Züricher Leitindex den höchsten Stand seit Ende März bescherte. Der britische FTSE 100 setzte seine Rekordjagd fort, tat sich mit Gewinnen aber schwerer. Unter anderem gebremst von schwachen Ölwerten kam der Londoner Leitindex mit 9.911,42 Punkten nur auf ein Plus von 0,12 Prozent./tih/he

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 787,32 0,00%

