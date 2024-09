Aktien Europa Schluss: Kaum verändert nach starkem August

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten sind wenig bewegt in den September gestartet. Nach anfänglich leichten Verlusten fing sich der EuroStoxx (EuroStoxx 50) am Montag und stieg damit wieder ein Stück weit in Richtung der runden Marke von 5.000 Punkten. Am Ende stand ein Plus von 0,30 Prozent auf 4.973,07 Punkte zu Buche.

Anleger waren damit weiterhin nicht dazu bereit, bei dem Leitindex der Eurozone in großem Stil Gewinne mitzunehmen. Am Freitag hatte das Börsenbarometer in der Spitze mit 4.980 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Juli erreicht.

Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 um 0,15 Prozent auf 8.363,84 Punkte nach. Der Schweizer Leitindex SMI legte hingegen um 0,12 Prozent auf 12.451,48 Zähler zu.

Anleger zeigten sich vorsichtiger nach einem starken August in Erwartung eines vielleicht schwierigen Septembers, wenn man nach der Entwicklung in den vergangenen vier Jahren geht. Impulse von den tonangebenden US-Börsen werden wegen eines verlängerten Wochenendes erst am Dienstag erwartet./la/jha/