31.12.2025 18:10:38

Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wenigen geöffneten europäischen Börsen sind am Mittwoch kaum verändert in die Weihnachtspause gegangen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 fiel um 0,08 Prozent auf 5.791,41 Punkte. 2025 hat der Index um gut 18 Prozent zugelegt und damit das dritte Jahr in Folge einen Gewinn erzielt.

In Paris endete der CAC 40 am Mittwoch 0,23 Prozent tiefer bei 8149,50 Zählern. Seit Jahresbeginn hat der Index um mehr als zehn Prozent zugelegt. Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 0,09 Prozent tiefer bei 9.913,38 Punkten. 2025 hat er allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt und damit das beste Jahr seit 2009 verzeichnet.

Unter anderem die Börsen in Frankfurt, Zürich und Wien hatten bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel gehabt. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen wurden am Mittwoch nicht veröffentlicht./he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:17 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
17:46 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen