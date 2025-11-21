DAX 40

21.11.2025 09:27:18

Aktien Frankfurt Eröffnung: 23.000er-Marke des Dax wackelt - Nvidia-Strohfeuer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer massiven Wende an den US-Börsen tags zuvor ist der DAX am Freitag im frühen Handel erstmals seit Anfang Mai wieder unter die 23.000-Punkte-Marke gerutscht. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von NVIDIA hatte sich am Vortag in New York als Strohfeuer erwiesen, die laufende Korrektur nahm dann doch wieder Fahrt auf - und dies verunsichert auch hierzulande die Anleger.

Vor diesem Hintergrund sackte der Dax im frühen Handel bis auf 22.943 Zähler ab, orientierte sich aber dann an zurück an die psychologisch wichtige Tausendermarke. Zuletzt betrug der Abschlag 1,2 Prozent auf 22.997 Punkte. Seinen Jahresgewinn fuhr der Leitindex damit weiter zurück, es beträgt aber immer noch 15,5 Prozent.

Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Freitag um 1,2 Prozent bergab auf 28.100 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 verlor außerdem 1,3 Prozent an Wert.

Laut Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank gab es am Vortag beim marktbreiten New Yorker S&P-Index die größte Schwankung innerhalb eines Handelstages seit den extremen Marktturbulenzen, die im April von der Einführung der US-Zölle ausgelöst worden waren. Aus Sicht von Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners kommen derzeit aus saisonalen Gründen auch kaum noch neue Käufer in den Markt. "Richtung Jahresende wollen viele keine neuen Positionen mehr eingehen", schrieb der Experte./tih/mis

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
