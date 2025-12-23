|
Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger lassen es erneut ruhig angehen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie bereits zum Start der verkürzten Vorweihnachtswoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt auch einen Tag vor Heiligabend ein Handelsgeschehen mit wenig Bewegung ab. Große Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien.
Der DAX notierte am Dienstag wenige Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels 0,1 Prozent höher bei 24.30 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,2 Prozent auf 30.389 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst praktisch unverändert.
Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen./edh/zb
