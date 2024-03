Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt etwas unter 18 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor dem Wochenende lethargische Dax (DAX 40) hat am Montag wieder Kurs auf die Marke von 18 000 Punkten genommen. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 17 980,77 Punkte. Damit rückte er auch dem Rekordhoch von 18 039 Punkten näher, das er am vergangenen Donnerstag erreicht hatte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,49 Prozent auf 26 192,35 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,21 Prozent hoch.

Zu Beginn einer "Woche der Notenbanken" stützten insbesondere gute Vorgaben von den asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei 225 zog dank des schwachen Yen wieder kräftig an und peilt eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd an. Auch an Chinas Börsen ging es mit den Kursen nach oben. Neue Daten des Landes zu Industrieproduktion und Einzelhandel deuten auf eine weitere Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft hin./gl/ngu