Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax freundlich - US-Börsen und Apple stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Ende einer bislang schwächeren Woche von einer Erholung der US-Börsen und guten Nachrichten von Apple Auftrieb erhalten. Der iPhone-Hersteller überzeugte mit seinen Quartalszahlen, dem Ausblick und einem angekündigten Aktienrückkauf in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar. Frische Impulse könnte der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht liefern.

Der DAX stieg am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,37 Prozent auf 17 963,45 Punkte. Dennoch deutet sich damit für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen repräsentiert, gewann am Morgen 0,36 Prozent auf 26 347,16 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben./edh/mis