Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kann der Wall Street nicht folgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Aktien haben auch am Mittwoch nicht Schritt halten können mit den New Yorker Börsen. Während der Dow Jones Industrial am Vorabend an der Wall Street seine Rekordrally fortgesetzt hatte, startete der DAX knapp im Minus in den Handel.

Nach zuletzt zwei Verlusttagen gab der deutsche Leitindex in den Anfangsminuten um 0,08 Prozent auf 18.503 Punkte nach. Der MDAX notierte mit 0,06 Prozent im Plus, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) jedoch verlor 0,6 Prozent - belastet von Kursverlusten des Chipindustriezulieferers ASML (ASML NV).

Im globalen Vergleich übernimmt der Dow derzeit die Führungsrolle, die zuletzt eigentlich die Technologiebörse Nasdaq innehatte. Anleger setzen seit dem Attentat auf Donald Trump verstärkt auf eine zweite Amtszeit als US-Präsident und favorisieren Standardwerte der Vereinigten Staaten. Der Dow hat außerdem noch Aufholpotenzial, denn mit 8,7 Prozent Jahresplus hat er 2024 bisher weniger zugelegt als der Dax mit 10,5 Prozent.

Laut der Landesbank Helaba ist derzeit bei deutschen Aktien kein richtiges Kaufinteresse zu beobachten. "Möglicherweise gibt es auch im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Zinsentscheidung eine gewisse Zurückhaltung", hieß es am Morgen in einem Kommentar der Hessisch-Thüringischen Landesbank./tih/mis