Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert nach Rücksetzer am Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Dämpfer am Vortag hat sich der Dax (DAX 40) zur Wochenmitte stabilisiert. Kurz nach dem Handelsstart pendelte der deutsche Leitindex um seinen Schlussstand am Dienstag. Zuletzt verlor er 0,07 Prozent auf 16 869,28 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg hingegen um 0,51 Prozent auf 25 856,71 Punkte. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), der Leitindex der Euroregion, gab um 0,05 Prozent auf 4686,83 Zähler nach.

Es waren die überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA gewesen, die den Dax tags zuvor wieder unter die Marke von 17 000 Punkten gedrückt hatten. Nun ist er zurück am unteren Ende der Seitwärtsspanne, in der er sich seit drei Wochen befindet. "Im Ergebnis ist damit noch keine neue Richtung entstanden. Allerdings haben Anleger jetzt einen Vorwand, Gewinne mitzunehmen und dem Markt so zu einer vielleicht längst überfälligen Korrektur zu verhelfen", erläuterte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets./ck/jha/