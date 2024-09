Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Kurssprung bei der Commerzbank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts eines Kurssprungs der Aktien der Commerzbank hat der DAX am Mittwoch einen Teil seiner Vortagesverluste wettgemacht. Der deutsche Leitindex legte um 0,43 Prozent auf 18.345,29 Punkte zu.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,55 Prozent auf 25.336,55 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,37 Prozent nach oben.

Insgesamt verlief der Handel eher ruhig. Anleger warten auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners könnte die Jahresrate auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2021 fallen. Die Daten sind wichtig für den Zinskurs der US-Notenbank Fed, da offen ist, wie stark sie den Leitzins im September senken wird.

An der Dax-Spitze schnellten die Commerzbank-Papiere um 16 Prozent in die Höhe. Die UniCredit könnte ihre eben aufgebaute, umfangreiche Beteiligung an dem deutschen Finanzinstitut von aktuell rund 9 Prozent weiter ausbauen. Die italienische Bank will bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, bei Bedarf mehr als 9,9 Prozent der Commerzbank übernehmen zu dürfen. Das dürfte Übernahmespekulationen anheizen./la/mis