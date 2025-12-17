Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt leicht zu - Konsolidierung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Konsolidierung am Mittwoch ohne klare Richtung fortgesetzt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 24.147 Punkte. Damit hält die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank hingegen um 0,1 Prozent auf 30.006 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , rückte um 0,4 Prozent auf 5.740 Punkte vor.

Nach dem Anstieg des Dax bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht die erhofften Impulse geliefert. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed in den Blick. Dann werden mit den Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet./edh/jha/