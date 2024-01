Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach sehr schwachem Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem verpatzten Jahresauftakt bleibt der deutsche Aktienmarkt auch am Donnerstag angezählt. Die unverändert restriktive Haltung der US-Notenbank Fed könnte am Donnerstag eine durchgreifende Erholung der Kurse verhindern. Nach dem größten Tagesverlust des Dax (DAX 40) seit Oktober am Vortag lag der deutsche Leitindex am Morgen im frühen Xetra-Handel mit 0,15 Prozent auf 16 563 Punkte moderat im Plus. Der MDAX der 50 mittelgroßen Börsentitel gab dagegen um 0,3 Prozent nach auf 26 177 Zähler./bek/jha/