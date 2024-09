Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekordjagd geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine Rekordjagd am Freitag mit etwas weniger Schwung fortgesetzt. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag den besten Handelstag in diesem Jahr verzeichnet hatte, fiel der Auftakt zum Wochenschluss etwas verhaltener aus. Mit seiner Bestmarke konnte sich der Leitindex aber nochmals um einige Punkte der Marke von 19.300 Zählern nähern.

Im frühen Handel legte der Dax zuletzt 0,17 Prozent auf 19.270 Zähler zu. Das Wochenplus stieg damit auf gut drei Prozent. Auch sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx (EuroStoxx 50) lag zuletzt moderat im Plus. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten fiel positiv auf, indem er um 0,69 Prozent auf 26.982 Punkte anzog. Er hat aber auch Nachholbedarf, da er von seinem Rekordniveau noch mehr als ein Viertel entfernt liegt.

In den vergangenen Tagen kamen die Treiber aus China mit einer Vielzahl von Maßnahmen, um die dortige Wirtschaft zu stützen. "Die Stimmung ist unumstritten bullish", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Chinesische Aktien hätten nach den Konjunkturimpulsen ihre beste Woche der Dekade erlebt. Und der Welleneffekt trage die globalen Märkte gleich mit, sagte Innes mit Verweis auch auf Rekorde des S&P 500 und des internationalen MSCI World Index./tih/jha/