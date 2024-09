Aktien Frankfurt: Investoren setzen auf große Zinssenkung in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag für Käufe genutzt. Sie setzen auf eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Der DAX legte am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 18.775 Punkte zu und erreichte den höchsten Stand seit dem Rekordhoch zu Anfang des Monats. Das ist mit fast 19.000 Zählern in unmittelbare Reichweite gerückt.

"Ob die Fed die Leitzinsen um 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte senkt, bleibt unter den Marktteilnehmern umstritten", schrieb Mark Haefele, Chefinvestor der Großbank UBS. Aus diesem Grund sei auch die Reaktion der Investoren auf die Entscheidung der Notenbank mit Unsicherheiten behaftet. Zumal der Beschluss der Fed und deren Kommentare die Märkte über Wochen hinweg bewegen könnte.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stieg mit 1,7 Prozent auf 25.854 Zähler noch stärker als der Dax. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent nach oben.

Mit Blick auf die Einzeltitel im Dax nahmen Anleger bei den Aktien der Commerzbank Kursgewinne mit, sie gaben um 0,6 Prozent nach. Der Einstieg der italienischen Großbank UniCredit und etwaige Gegenmaßnahmen der Deutschen Bank hatten den Commerzbank-Kurs zuvor auf den höchsten Stand seit 2012.

Gute Geschäftsprognosen der britischen Baumarktkette Kingfisher sorgten für eine gute Stimmung im europäischen Konsumsektor. Am deutschen Markt zählten Online-Händler wie Zalando, Delivery Hero und HelloFresh mit 5 bis zu fast 8 Prozent Aufschlag zu den Gewinnern.

Unter den kleineren Titeln sorgten Analystenkommentare für Bewegung. So schnellten Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) um 10 Prozent nach oben, angetrieben von einer neuen Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies. Zwei neue Verkaufsempfehlungen von der Warburg Bank und von MWB Research für die Anteile von Südzucker brockten diesen ein Minus von 4 Prozent ein.

Der Kurs des Internetdienstanbieters IONOS wurde vom Verkauf eines Aktienpakets belastet. Der Finanzinvestor Warburg Pincus hat seine Beteiligung an Ionos deutlich reduziert. Die Aktien sanken in der Folge um 4 Prozent.

Am Devisenmarkt legte der US-Dollar nach robusten Einzelhandelsdaten aus den USA leicht zu, der Euro gab auf zuletzt 1,1124 Dollar nach. Die Europäische Zentralbank hatte den Euro am Montag mit 1,1126 Dollar festgestellt. Am deutschen Rentenmarkt stiegen die Anleihenkurse. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) gewann 0,31 Prozent auf 127,60 Punkte. Die Umlaufrendite fiel entsprechend von 2,14 Prozent am Montag auf 2,10 Prozent./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---