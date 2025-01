Aktien Frankfurt Schluss: Dax besiegelt starken Januar - Rekordrally ungebrochen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Zur Mittagszeit hatte der deutsche Leitindex erstmals bei 21.800 Punkten gestanden und sich damit weiter der nächsten runden Marke von 22.000 Zählern genähert. Zum Handelsschluss jedoch ließ der Schwung nach und das Börsenbarometer stand am Ende nur noch 0,02 Prozent im Plus bei 21.732,05 Punkten.

Sorgen vor KI-Konkurrenz aus China hatte der Dax zu Wochenbeginn schnell abgehakt, sodass in der Wochenbilanz ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche steht. Der Leitindex verzeichnet zudem mit einem Gewinn von 9,2 Prozent eine außerordentlich gute Bilanz für einen Januar.

In der zweiten deutschen Börsenreihe lag der MDAX am Freitag mit 26.730,94 Punkten 0,01 Prozent tiefer als am Vortag. Der Index der mittelgroßen Werte hat seit Jahresbeginn 4,5 Prozent gewonnen.

"Effizientere Künstliche Intelligenz wird den Boom nicht stoppen, sondern beschleunigen", sagte Portfoliomanager Jack Janasiewicz von Natixis IM Solutions. Wenn mit geringeren Kosten dieselbe Leistung möglich sei, stiegen nicht nur die Margen der Tech-Firmen, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität. "Höhere Kapitalrenditen könnten also zu noch mehr Investitionen in KI führen, anstatt sie zu reduzieren", so der Experte./la/he