Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil vor Zahlen des Trendsetters Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des US-Halbleiterriesen NVIDIA haben die Anleger (DAX 40) zur Wochenmitte wieder etwas Mut gefasst. Mit zum Schluss 17 118,12 Punkten gewann der deutsche Leitindex Dax (DAX 40) am Mittwoch 0,29 Prozent. Er hielt sich in Schlagdistanz zum Rekordhoch bei rund 17 200 Zählern. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es dagegen um 0,17 Prozent auf 25 714,20 Punkte abwärts.

Nvidia berichtet kurz nach US-Börsenschluss über die jüngste Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen gilt als Gradmesser für die in vielen Tech-Werten steckende Fantasie rund ums Thema Künstliche Intelligenz (KI). Laut den Experten von Index Radar geht es bei den Zahlen um mehr als nur die Bilanz des Unternehmens. "Vielmehr steht ein Realitätscheck der KI-Euphorie an: Nur wenn Nvidia optimistisch in die Zukunft blickt, bleibt der wichtigste Kurstreiber im Tech-Segment in Schwung. Erfüllt der Konzern nur die Erwartungen, dürfte die Stimmung bereits drehen."

Vor den Nvidia-Zahlen zieht am Abend die Geldpolitik noch die Aufmerksamkeit auf sich - mit dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Die Details daraus könnten wichtig werden, um die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt von Zinssenkungen besser einschätzen zu können. Konjunkturdaten waren zuletzt nicht förderlich für die Annahme, dass dies rasch passieren wird./bek/he