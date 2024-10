Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt vor wichtigen US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Beginn des US-Handels seine Kursgewinne ausgebaut und höher geschlossen. Beim Leitbarometer DAX stand ein Kursplus von 0,99 Prozent auf 19.254,93 Punkte zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,18 Prozent auf 26.938,26 Zähler zu.

In den USA gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,7 Prozent und der breit gefasste S&P 500 kletterte auf ein Rekordhoch. Wichtig für die zuletzt wieder etwas umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September sein, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird.

Auch auf das am Mittwochabend noch anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed werden die Marktteilnehmer achten. Sie erhofften sich davon mehr Klarheit bezüglich künftiger Zinssenkungen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Fed versuche derzeit einen neuen Weg zu gehen, nämlich mit dem Zinssenkungszyklus nicht erst zu warten, bis ein Abschwung offensichtlich sei, so Oldenburger. Dieses mögliche Szenario komme am Mittwoch auch in Frankfurt gut an./ajx/he