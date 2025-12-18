Aktien Frankfurt Schluss: Geringe US-Inflation treibt Kurse hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend geringe Teuerung in den USA hat am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angeschoben. Der Aufschlag für den Leitindex DAX betrug am Ende ein Prozent auf 24.199,50 Zähler. Damit konnte der Index den Verlust vom Vortag mehr als aufholen. Der viel diskutierten Weihnachts- oder Jahresend-Rally erteilen allerdings immer mehr Marktteilnehmer eine Absage.

In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,7 Prozent. Nach einer Inflationsrate von 3,0 Prozent im September hatten Volkswirte im Schnitt einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet. Eine Zahl für Oktober gibt es wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November nicht.

"Verbraucherpreise runter, Aktien hoch", brachte es die US-Handelsplattform Slope of Hope auf den Punkt. Entgegen den Erwartungen habe sich die Inflation doch spürbar abgekühlt. Nicht nur die Aktienmärkte, auch die Kurse am Anleihenmarkt hätten davon profitiert.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstag 1,39 Prozent auf 30.281,18 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , legte um gut ein Prozent zu./bek/men