Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Hoffnung auf große Zinssenkung in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Dienstag wieder aufgehellt. Die Anleger nutzten die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt für Käufe und setzten damit auf eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Der DAX schloss 0,50 Prozent im Plus bei 18.726,08 Punkten. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex den höchsten Stand seit dem Rekordhoch zu Anfang des Monats erreicht. Das ist mit fast 19.000 Zählern in unmittelbare Reichweite gerückt. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel zog mit 1,45 Prozent auf 25.781,19 Zähler noch stärker an als der Dax.

"Ob die Fed die Leitzinsen um 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte senkt, bleibt unter den Marktteilnehmern umstritten", schrieb Mark Haefele, Chefinvestor der Großbank UBS. Aus diesem Grund sei auch die Reaktion der Investoren auf die Entscheidung der Notenbank mit Unsicherheiten behaftet.

Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets verwies indes auf den erheblichen Abstand zwischen den Leitzinsen und der Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen. In Anbetracht dieser Diskrepanzen sollte ein großer Zinsschritt nach unten auch keine größere Panik an der Börse auslösen, da die Fed nur nachziehen würde. Es wäre eher eine Erleichterung und die Chance auf eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft weiterhin gegeben./la/nas