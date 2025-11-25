DAX 40

23 556,48
91,85
0,39 %
<
25.11.2025 17:45:38

Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein womöglich näher rückendes Kriegsende in der Ukraine hat am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Der Leitindex DAX, der bereits gut in die Woche gestartet war, legte um weitere 0,97 Prozent auf 23.464,63 Punkte zu.

Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Mehrere US-Medien berichteten zudem unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine auf Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen.

Die Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine habe am Mittag für einen "kleinen Freudensprung" des Dax gesorgt, schrieb Strategin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Offen sei aber die Frage, welchem Plan Kiew zugestimmt haben soll, denn der ursprüngliche Plan der USA sei von den Europäern abgelehnt und daraufhin von den Vereinigten Staaten angepasst worden. Dieser Vorschlag wiederum stoße auf Ablehnung in Moskau, "was nicht unbedingt für eine Zustimmung der kriegsführenden Partei in den kommenden Tagen spricht", so Romar.

Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstag um 1,39 Prozent auf 29.015,89 Punkte hoch. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent./bek/he

